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Общество

Для жителей города Пскова и Псковского района работают телефоны «горячей линии» ПФР

В Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии». Как сообщили Псковскому агентству информации в ОПФР по региону, позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами.

В Управлении ПФР в г.Пскове и Псковском районе также работают телефоны горячей линии.

Номера телефонов «горячих линий» УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81

Кроме того, получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ можно по номеру 8-800-600-44-44. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный.

Обращаем внимание, что в соответствии с федеральным законом специалисты ПФР не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона.

Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.

Добавим, что специалисты межрайонного Управления Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov.

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