Васильева предложила отказаться от конкурсов на закупку школьного питания

23:10, 15 марта 2019, ПАИ

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева предложила отказаться от конкурсов на закупку школьного питания, если слишком низкая стоимость услуг может повредить качеству. Об этом она заявила в пятницу на совместном заседании Совета Госдумы и парламента Севастополя.

Как сообщает «Интерфакс», Васильева напомнила, что в последнее время вопросы питания школьников несколько раз становились предметом бурных обсуждений. По ее мнению, если слишком низкая цена на конкурсах приводит к снижению качества обедов, имеет смысл подумать об отказе от проведения конкурсов.

Пару дней назад Васильева уже предлагала вывести закупки школьного питания из-под действия закона о контрактной системе в сфере госзакупок, поскольку побеждает в конкурсе тот поставщик, который предложил самую низкую цену. Министр пояснила, что всем прекрасно известно, сколько стоит школьный обед, и также понятно, что происходит, если его цена вдруг падает почти на треть.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова объявила о масштабном мониторинге питания в детских учреждениях. Решение принято «по следам» нескольких скандалов в соцсетях, где появлялись снимки ужасных школьных обедов, собирающие сотни комментариев о плохом качестве питания.