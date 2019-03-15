Васильева предложила отказаться от конкурсов на закупку школьного питания
Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева предложила отказаться от конкурсов на закупку школьного питания, если слишком низкая стоимость услуг может повредить качеству. Об этом она заявила в пятницу на совместном заседании Совета Госдумы и парламента Севастополя.
Как сообщает «Интерфакс», Васильева напомнила, что в последнее время вопросы питания школьников несколько раз становились предметом бурных обсуждений. По ее мнению, если слишком низкая цена на конкурсах приводит к снижению качества обедов, имеет смысл подумать об отказе от проведения конкурсов.
Пару дней назад Васильева уже предлагала вывести закупки школьного питания из-под действия закона о контрактной системе в сфере госзакупок, поскольку побеждает в конкурсе тот поставщик, который предложил самую низкую цену. Министр пояснила, что всем прекрасно известно, сколько стоит школьный обед, и также понятно, что происходит, если его цена вдруг падает почти на треть.
Накануне уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова объявила о масштабном мониторинге питания в детских учреждениях. Решение принято «по следам» нескольких скандалов в соцсетях, где появлялись снимки ужасных школьных обедов, собирающие сотни комментариев о плохом качестве питания.