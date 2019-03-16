Спасатели патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем в связи с запретом выхода и выезда на лёд

10:17, 16 марта 2019, ПАИ

С целью недопущения проезда автотранспорта на лед озер в течение выходных дней сотрудники МЧС совместно с представителями ГИБДД организовали дежурство на временных постах, а также патрулирование спасателей в акватории реки Великой и Псковско-Чудского водоема. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе своей работы специалисты МЧС проводят профилактические беседы с рыбаками об опасности зимнего отдыха на льду и раздают листовки на данную тему. На случай возникновения опасных ситуаций у сотрудников имеются спасательные средства, необходимые для оказания помощи.

В МЧС призывают жителей региона не выходить на лед водоёмов, который начал таять. На территории области сохраняется погода с плюсовыми значениями температуры, и уже сейчас на многих участках рек и озер наблюдаются промоины и участки открытой воды. «Лед становится непрочным, имеет рыхлую структуру. Необходимо отметить, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», - отметили в МЧС.

Напомним, в целях обеспечения безопасности любителей подледного лова рыбы действует запрет выхода и выезда на лед водных объектов, введенный распоряжением администрации Псковской области.