В Псковском гарнизонном военном суде может появиться новый зампредседателя

10:43, 16 марта 2019, ПАИ

В Псковском гарнизонном военном суде может появиться новый заместитель председателя. Как сообщается на сайте pravo.ru, на этот пост претендует Федор Зайцев.

Информация содержится в предварительной повестке февральского заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которое пройдет с 25 марта по 5 апреля. Основная задача ВККС на двухнедельную сессию – рассмотреть кандидатов на должности судей в новых апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции.

26 и 27 марта ВККС будет давать рекомендации кандидатам на руководящие посты военных судов. Кроме того, гарнизонные военные суды получат новых зампредов.