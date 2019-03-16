0
10:56
«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками
08:59
Салон «Шёлк» представит современные свадебные платья, украшения и туфли на выставке «Свадьба EXPO`2019»
22:09
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2019»
21:22
Весеннее мероприятие в Опочке прошло в рамках проекта «Обучение без ограничений»
20:08
Водителю экскурсионного автобуса с детьми, потерявшему сознание за рулём, грозит до двух лет лишения свободы
18:05
15% скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» у Константина Тищенко
17:19
Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»
Еще новости
Общество

В Псковском гарнизонном военном суде может появиться новый зампредседателя

В Псковском гарнизонном военном суде может появиться новый заместитель председателя. Как сообщается на сайте pravo.ru, на этот пост претендует Федор Зайцев.

Информация содержится в предварительной повестке февральского заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которое пройдет с 25 марта по 5 апреля. Основная задача ВККС на двухнедельную сессию – рассмотреть кандидатов на должности судей в новых апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции.

26 и 27 марта ВККС будет давать рекомендации кандидатам на руководящие посты военных судов. Кроме того, гарнизонные военные суды получат новых зампредов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками
16 марта 2019
«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками
Салон «Шёлк» представит современные свадебные платья, украшения и туфли на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта 2019
Салон «Шёлк» представит современные свадебные платья, украшения и туфли на выставке «Свадьба EXPO`2019»
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2019»
15 марта 2019
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2019»
Весеннее мероприятие в Опочке прошло в рамках проекта «Обучение без ограничений»
15 марта 2019
Весеннее мероприятие в Опочке прошло в рамках проекта «Обучение без ограничений»
Водителю экскурсионного автобуса с детьми, потерявшему сознание за рулём, грозит до двух лет лишения свободы
15 марта 2019
Водителю экскурсионного автобуса с детьми, потерявшему сознание за рулём, грозит до двух лет лишения свободы
15% скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» у Константина Тищенко
15 марта 2019
15% скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» у Константина Тищенко
Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»
15 марта 2019
Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк» 1
«Семь раз отмерь» - 15 марта (ЗВУК)
15 марта 2019
«Семь раз отмерь» - 15 марта (ЗВУК)

Идет загрузка...