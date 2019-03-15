Выставка архитектора-реставратора Михаила Семёнова открылась в Пскове

13:09, 16 марта 2019, ПАИ

15 марта в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Сохраняя связь времён», посвященная 90-летию архитектора-реставратора Михаила Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

На выставке представлены материалы из семейного архива Михаила Семёнова, его рабочий инвентарь, фотографии памятников, которым он вернул жизнь, творческие работы, а также предметы русского народного быта из коллекции, которую он собирал многие годы.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Он отметил, что результаты работы Михаила Семёнова поражают мастерством и искусностью жителей и гостей города и области уже не один десяток лет. Также он указал, что открывшаяся выставка является частью масштабных работ по увековечиванию памяти знаменитых псковских архитекторов, реставраторов, исследователей и строителей. Сергей Сарченков напомнил, что после завершения реставрации Варлаамовского угла и приспособления его объектов для выполнения музейных и выставочных функций в экспозиции Плоской башни будет организована выставка, посвящённая заслугам этих выдающихся людей.

Автор выставки, заведующая историческим отделом музея Елена Сухова осветила некоторые страницы биографии Михаила Семёнова, после чего предложила гостям мероприятия, работавшим непосредственно с ним, поделиться своими воспоминаниями об этом человеке.

Детство Михаила Семёнова совпало с немецко-фашистской оккупацией в Пскове, юность - с послевоенным восстановлением города. "Он помнил, как 18 февраля 1944 года во время налёта советской авиации на город их семья пролежала на полу с пяти часов вечера до пяти утра — всё это время длилась бомбежка. На его глазах был разрушен Псков, именно поэтому Михаил Семёнов отдал делу сохранения, реставрации и восстановления памятников архитектуры Псковской земли 50 лет – всю свою сознательную жизнь, до последнего дня", - рассказали в музее.

После завершения официальной части мероприятия научный сотрудник исторического отдела Надежда Смирнова провела экскурсию по выставочному комплексу.

В музее добавили, что для нового поколения реставраторов Михаил Семёнов был, прежде всего, учителем. Он 40 лет проработал в Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Список его реставрационных работ открывает Успенская церковь XV века в селе Мелётове. Среди объектов, которыми он занимался, были церковь Покрова от Торга, Власьевская башня, южная стена Довмонтова города. Почти 18 лет жизни Михаил Семёнов отдал реставрации крепости Псково-Печерского монастыря и монастырских храмов.

Затем увлечением и еще одной профессией Михаила Семенова стала фотография. "Его работы не только отражали этапы реставрационных работ, они передавали красоту и своеобразие псковских памятников. В 1995 был издан фотоальбом «Псково-Печерский монастырь». Много времени провёл архитектор на берегу Чудского озера, где велась реставрация замечательной церкви Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района", - добавили организаторы выставки.

В числе лучших реставраторов страны Михаил Семёнов работал в Красноярском крае на строительстве музея «Сибирская ссылка В.И. Ленина в с. Шушенское». В конце 1990-х по приглашению соотечественников из Великобритании он участвовал в разработке проекта храма Успения Богородицы, построенного в Лондоне. В приделе церкви папы Климента у Семёнова была художественная мастерская, где он занимался живописью, резьбой по дереву, пробовал себя в кузнечном деле. Мастерская стала центром притяжения для творческой интеллигенции.

Михаил Семёнов был членом Союза архитекторов, Заслуженным работником культуры России. В 1995 году ему была присуждена Государственная стипендия «за выдающийся вклад в дело реставрации памятников».

Он трагически погиб осенью 1996 года: его сбила машина в центре Пскова, на площади Ленина. Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове.

Выставка будет работать с 15 марта в фойе 2 этажа Главного здания музея (улица Некрасова, 7) каждый день с 11:00 до 18:00, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день).