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Общество

Более 9 тысяч проектов подано на первый конкурс президентских грантов этого года

15 марта завершился прием заявок на первый в этом году конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов, поступило 9 тыс. 11 проектов от 7 тыс. 760 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

В первом конкурсе этого года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 419 проектов. На втором месте – Республика Татарстан, из которой поступило 395 проектов, на третьем – Республика Башкортостан с 268 инициативами.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов 53%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 30 %.

Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17% проектов. 13% проектов подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 12 % – по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

В первую волну приема заявок Фонд президентских грантов провел 20 образовательных мероприятий. В них приняли участие 1 тыс. 845 человек.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

В 2019 году подать заявки также можно будет с 10 июня по 31 июля (на второй конкурс 2019 года) и с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей.

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