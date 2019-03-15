Заявки на участие в работе Х круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» принимаются до 24 марта

15:00, 16 марта 2019, ПАИ

Заявки от историков, музейщиков, специалистов по изучению и охране памятников культуры на участие в работе Х круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» принимаются до 24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Традиционный круглый стол, посвящённый памяти выдающегося музейщика и педагога, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Васильева, в этом году будет посвящён 670-летию с момента первого упоминания Воронича в Псковской летописи. Он запланирован на 4 апреля.

Подробности предстоящего мероприятия, формы заявки можно найти на официальном сайте музея. Лидия Токарева отметила, что предстоящий разговор будет интересен всем, кто интересуется отечественной историей и проблемами сохранения и использования памятников культуры в современном мире. Поэтому всех, кто желает принять в нём участие в качестве слушателя, 4 апреля ждут в Научно-культурном центре музея без каких-либо предварительных согласований.