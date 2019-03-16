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Общество

Студенческие стройотряды примут участие в благоустройстве парков и скверов

Возможность участия студенческих строительных отрядов в благоустройстве парков, скверов и общественных территорий обсудили замглавы Минстроя России Максим Егоров и командир Мордовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин в рамках Всероссийского совещания по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минстроя. 

По словам Алексея Нагина, студенческие строительные отряды ежегодно работают на всероссийских трудовых проектах. Они выполняли дорожные, малярно-штукатурные, бетонные, земляные, монтажные и многие другие виды работ. Помимо этого, студенты принимали участие в региональных трудовых проектах, например, в строительстве объектов для Чемпионата Мира по футболу 2018, а также в формировании городской среды в рамках проекта «Агент ЖКХ».

Участники встречи отметили важность поддержки и развития студотрядов и положительно оценили их вклад в развитие республики. По итогам обсуждения принято решение создать региональный центр компетенций по вопросам городской среды в Республике Мордовия на базе Мордовского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Таким образом, Республика Мордовия войдёт в число пилотных регионов, на базе которых будет проводиться работа таких центров.

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