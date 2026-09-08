Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов

13:57, 08 сентября 2026, ПАИ

В России предлагают упростить установку зарядных станций для электромобилей во дворах и на парковках многоквартирных домов. Их хотят приравнять к базовым коммунальным услугам, чтобы для монтажа не требовалось решение общего собрания собственников, пишут «Известия».

Инициатива вошла в «дорожную карту» Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций на 2026–2030 годы. Документ представили в конце августа на совещании Аналитического центра при правительстве. В обсуждении участвовали представители Минэнерго, компании «Кама», разработавшей электромобиль «Атом», «Росатома» и других организаций.

Сейчас установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома требует согласия собственников. При этом управляющая компания не обязана предоставлять жильцам точку подключения. По словам представителей сети Punkt E, из-за этого владельцы электромобилей могут столкнуться с отказом в установке станции или необходимостью оплачивать дополнительные услуги по подключению.

Похожую идею Минстрой рассматривал еще в 2023 году. Тогда предлагалось разрешить управляющим компаниям устанавливать зарядные станции на парковках и придомовых территориях без согласования с жильцами и обращения в энергоснабжающие организации. Также обсуждалась возможность обязать застройщиков предусматривать ЭЗС уже при строительстве новых домов.

Отдельно участники рынка предлагают пересмотреть требования пожарной безопасности для парковок с электромобилями. По мнению Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, сейчас установка ЭЗС в уже построенном доме может обходиться слишком дорого: владельцу парковочного места фактически приходится за свой счет модернизировать систему пожаротушения всей секции.