Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы

13:59, 08 сентября 2026, ПАИ

Молодёжный совет совместно с председателем областной организации профсоюза госучреждений Татьяной Победовой передали школьные наборы воспитанникам Центра социального обслуживания Островского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Учреждения областного совета профсоюзов, псковская швейная фабрика «Славянка» и члены отраслевых профсоюзов собрали полный набор будущего первоклассника и школьника.

В коробках с подарками детям передали канцелярские товары для творчества и учёбы, школьную форму и сладкие угощения.

«Спасибо каждому, кто принял участие в акции «Собери ребёнка в школу». Ваша забота – это добрый старт в новый учебный год для этих детей!» – отметили в пресс-службе облсовпрофа.