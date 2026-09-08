«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области

13:50, 08 сентября 2026, ПАИ

Загадочное лесное существо попало в объектив фотоловушки в Пустошкинском районе. Снимком поделился фотоохотник и блогер Гарри Невельский в своей группе «Лесной репортёр» в соцсети «ВКонтакте».

«Чупакабра существует? В целом удивительно, но судя по некоторым комментариям, в наших краях она даже якобы попадалась», – написал житель Псковской области.

Гарри Невельский также отметил, что в ближайшие дни раскроет, какой лесной обитатель попал в фотоловушку недалеко от деревни, в которой живёт блогер.

Ранее фотоохотник из Псковской области показал летние кадры с фотоловушек.