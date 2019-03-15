Псковская область получит средства на строительство центров культурного развития

17:05, 16 марта 2019, ПАИ

Псковская область получит средства на строительство центров культурного развития в рамках национального проекта «Культура». Об этом на совещании с участием вице-губернаторов и министров культуры СЗФО в Сыктывкаре в рамках II Северного культурного форума заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минкульта.

Всего в Северо-Западный федеральный округ на указанные цели будет направлено 695 млн рублей. По словам Ольги Яриловой, приоритет отдан тем регионам, где этих объектов еще нет: это республики Коми и Карелия, Ленинградская, Псковская и Мурманская области.

Также в рамках нацпроекта «Культура» в Северо-Западном федеральном округе в 2019 году 156 млн рублей распределены на 34 сельских дома культуры в семи регионах, 438 млн рублей — на приобретение 96 автоклубов. Замминистра отметила, что в рамках национального проекта 97% обязательного финансирования — это средства федерального бюджета.

Национальный проект «Культура» состоит из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках «Культурной среды» муниципалитеты получат не менее 660 модельных библиотек, 1200 современных кинозалов, 500 отремонтированных домов культуры. Для обслуживания населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, будет создано 600 автоклубов.

Основным результатом реализации национального проекта должно стать увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15% и числа обращений к культурным цифровым ресурсам в пять раз.