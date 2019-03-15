Расширить правила господдержки открытия новых кинозалов в городах с населением до 1 млн человек предложил министр культуры

17:40, 16 марта 2019, ПАИ

Минкультуры России в ближайшее время внесет в Правительство РФ проект постановления, распространяющий государственную поддержку открытия новых кинозалов на территории России на города с населением до 1 млн человек, заявил на правительственном совете по развитию отечественной кинематографии сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минкульта, речь идет о 500 тысячах городов.

Совет прошел на «Мосфильме» под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. В заседании также приняли участие вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, советник президента по культуре Владимир Толстой, а также представители киноотрасли.

«Мы предлагаем расширить правила государственной поддержки открытия новых кинозалов, соответствующий проект постановления Минкультуры на днях вносим в Правительство», — сказал Владимир Мединский. Он отметил, что в Китае кинотеатры почти освобождены от налогов, и предложил подумать над введением налоговых льгот в России. «Кинопоказ — это не совсем бизнес, это социальная и культурная функция», — подчеркнул он.

По словам главы Минкульта, в стране работает лишь 5,3 тыс. современных кинозалов с учетом 800 открывшихся за последние два года при господдержке в малых городах. Министр напомнил, что в России число кинозалов меньше, чем во Франции, и в несколько раз меньше, чем в США, где насчитывается 44 тыс. кинозалов.

Владимир Мединский добавил, что на данный момент доля отечественного кино составляет 30%. По его мнению, этот показатель можно увеличить, открывая больше кинозалов. Глава Минкульта также отметил, что посетители кинотеатров отмечают серьезное улучшение качества российского кино.