Порховичи присоединились к псковскому отделению Российского союза молодёжи и движения школьников
Учащиеся Порховского района присоединились к псковскому отделению Российского союза молодёжи (РСМ) и Российского движения школьников (РДШ). Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении, торжественное вступление в движение прошло 14 марта в актовом зале дома детского творчества Порхова.
В мероприятии также приняли участие заместитель главы Порховского района Ольга Иванова, представители управления образования, педагоги.
Школьники зачитали клятву общероссийского движения, после чего руководитель псковского отделения РСМ и РДШ Алёна Иванова вручила им членские билеты и нагрудные значки.
В апреле планируется открытие местного отделения РСМ и РДШ в Порховском районе.
Отметим, Псковское отделение Российского союза молодёжи - самая многочисленная молодёжная организация в регионе. К концу 2018 года в ней состояли 720 человек. В программах и проектах РСМ в Псковской области ежегодно участвует более 4000 человек.