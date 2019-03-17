19 марта в Псковской области начнутся соревнования зимнего фестиваля ГТО

16:59, 17 марта 2019, ПАИ

19 марта в Псковской области стартуют межмуниципальные соревнованиях регионального зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В этот день состязания пройдут в Печорах, 21 марта – в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Соревнования первой зоны в Печорах объединят команды Печорского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пыталовского и Стругокрасненского районов. Команды остальных муниципальных образований будут бороться за звание лучших в составе второй зоны в Новосокольниках.

В состав команды от каждого района могут быть включены шесть человек разных возрастов. Команды, занявшие первые пять мест, допускаются к финальным соревнованиям, которые пройдут 16-17 апреля в Пушкинских Горах.

В программу соревнований включены бег на выносливость, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3-м уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК ГТО, направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей.