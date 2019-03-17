В Пскове определились три школьные команды для участия в финале шахматного турнира «Белая ладья»
В Пскове определились три школьные команды для участия в финале шахматного турнира «Белая ладья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
В городах и районах подходят к завершению массовые детско-юношеские командные соревнования по шахматам. По итогам городских и районных этапов лучшие школьные команды в конце марта приедут на областной этап, где определится сильнейшая школьная команда области, которая примет участие в открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья» в Сочи.
В Пскове определились последние три команды, которые примут участие в областном этапе соревнований «Белая ладья»: команда Псковского педагогического комплекса, команда школы №23 и лицея №20.
На торжественной церемонии награждения президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и представитель Управления образования Пскова Владислав Гребнев поздравили ребят с окончанием турнира и вместе с спортивными арбитрами Андреем Абаровский и Сергеев Арефьевым вручили призерам соревнований и их учителям шахмат грамоты и медали с портретом первого русского шахматного мастера Александра Петрова, уроженца Псковской губернии.