Военные разведчики из Ленинградской области пройдут обучение в одной из псковских частей

10:58, 17 марта 2019, ПАИ

100 военнослужащих подразделения войсковой разведки мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, в скором времени приступят к практическому курсу воздушно-десантной подготовки. Как сообщает телеканал «Звезда», обучение будет проходить на базе соединения специального назначения в Псковской области.

Военнослужащим предстоит пройти теоретический курс воздушно-десантной подготовки и выполнить прыжки с парашютом из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации на высотах от 800 до 2000 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Разведчики освоят тактику разведывательно-диверсионных действий спецназа, проведут практические стрельбы из стрелкового оружия, используемого подразделениями специального назначения, в дневное и ночное время суток.