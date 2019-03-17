В Пскове разыскивается водитель, сбивший девушку на улице Труда

11:06, 17 марта 2019, ПАИ

В Пскове разыскивается водитель, сбивший девушку на улице Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, 5 марта около 8 часов 45 минут на улице Труда у дома № 51 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно - джипе) совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.