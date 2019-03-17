Шесть дней осталось до завершения в Псковской области акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

14:56, 17 марта 2019, ПАИ

С 11 по 22 марта в Псковской области области проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. "Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне. Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется", - подчеркнули в полиции.

УМВД России по Псковской области напоминает о круглосуточном функционировании телефона доверия. Он входит в систему «горячей линии МВД России».

Телефон доверия УМВД - (8112) 59-22-33.

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

Сообщения можно также отправлять на сайт УМВД России по Псковской области, на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.