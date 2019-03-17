Ушедшего из дома 45-летнего мужчину в Печорском районе продолжает разыскивать полиция

11:51, 17 марта 2019, ПАИ

Уголовный розыск МО МВД России «Печорский» продолжает устанавливать местонахождение 45-летнего Сергея Пашковского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 октября Сергей Пашковский ушел из дома в деревне Замошье Лавровской волости Печорского района в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено, ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Приметы: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8 (811-48) 2-33-19 или 02.