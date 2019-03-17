Пустые постройки сгорели в Кунье и Великих Луках

12:21, 17 марта 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в посёлке Кунья. В 21:21 16 марта сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Больничной. Для ликвидации пожара привлекалась две единицы техники, пять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 23:44 в Великих Луках загорелось неэксплуатируемое строение на улице Малышева. Для ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, 12 человек.