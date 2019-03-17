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Общество

Беспилотник США провёл разведку у границ Псковской области

Несколько дней назад стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Не менее шести с половиной часов беспилотник осуществлял полет вдоль границ Калининградской области и приблизительно четыре с половиной часа кружил у западных границ Псковской и Ленинградской областей.

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