Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова
17 марта в 13:00 в Детском парке Пскова начался фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией, передает корреспондент Псковского агентства информации.
На сцене парка выступят ведущие творческие коллективы Пскова. В частности, запланировано выступление ансамбля «Голубые молнии», заслуженной артистки РФ Марины Курчавовой, ансамбля «Лаванда», студии «УникС». Детей и взрослых ждет развлекательная программа.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.