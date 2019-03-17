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Общество

Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова

17 марта в 13:00 в Детском парке Пскова начался фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На сцене парка выступят ведущие творческие коллективы Пскова. В частности, запланировано выступление ансамбля «Голубые молнии», заслуженной артистки РФ Марины Курчавовой, ансамбля «Лаванда», студии «УникС». Детей и взрослых ждет развлекательная программа.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

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