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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ: Вы всегда находитесь на передовой, достойно справляясь с вызовами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов торговли, службы быта и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Своё обращение глава региона опублковал в «Инстаграме».

«Ваш труд не знает ни выходных, ни праздников, вы всегда находитесь на передовой, достойно справляясь с вызовами, и, день за днем, делая нашу жизнь более комфортной, - написал Михаил Ведерников. - Спасибо вам за профессионализм и добросовестное отношение к делу! Ваша работа заслуживает особого признания и уважения! Желаю вам здоровья, стабильности и успехов в вашем важном и нужном деле!»

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