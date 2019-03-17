«Яндекс» запустит свою соцсеть «Аура»

15:52, 17 марта 2019, ПАИ

«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура». Он будет работать внутри мобильного приложения компании, пишет Lenta.ru.

Соцсеть будет подбирать друзей и сообщества по интересам с помощью машинного обучения и нейронных сетей. Помимо информации из профиля, «Аура» будет использовать данные, которые уже доступны «Яндексу». Пользователи смогут выбирать аудиторию для своих постов с учетом возраста, пола или геолокации.

В «Ауре» также существует модерация для предотвращения использования чужих фотографий, нецензурной лексики, шокирующих снимков и другого контента, нарушающего правила соцсети.

«Яндекс.Аура» находится на стадии бета-тестирования. Компания не назвала точных сроков запуска сервиса. Пока стать его пользователем можно только по приглашению участников тестирования.