Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Снетогорском женском монастыре
Вечером 16 марта, накануне дня памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.
Владыке сослужило местное духовенство. За богослужением молились настоятельница обители монахиня Рафаила с сестрами маонастыря, прихожане и паломники. Перед началом чтения праздничного канона митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.