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Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта

16 марта умерла российская певица Юлия Началова, сообщают СМИ.

11 марта певицу госпитализировали в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Позже стало известно, что у певицы начались осложнения в виде подагры, красной волчанки и гангрены ноги. Подагру или болезнь суставов у Началовой нашли после неудачной пластической операции на груди в 2007 году. Тогда импланты не прижились и стали причиной заражения крови и отказа почек.

С первых дней госпитализации состояние артистки оценивалось как тяжелое, Началову ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но точный диагноз ее представители не называли. Друг Юлии Началовой рассказал, что незадолго до госпитализации певица натерла ногу; эту информацию подтвердила ее пиар-менеджер Анна Исаева. Предположительно, рана на ноге воспалилась и привела к осложнениям. Днем 16 марта певице сделали операцию на ноге.

Вечером 16 марта из «Инстаграма» Анны Исаевой стало известно, что Началова умерла. Певице было 38 лет.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — уточнил отец певицы Виктор Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти Юлию не удалось.

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