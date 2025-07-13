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Происшествия

Опубликованы подробности задержания ​начальника уголовного розыска в Пскове

Видео задержания начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову опубликовано пресс-службой УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову возбуждено в Пскове.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам УФСБ России предъявили ему обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере с вымогательством).

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года сотрудник полиции, угрожая предпринимателю уголовным преследованием, получил взятку свыше 100 тысяч рублей. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

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