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В Великих Луках хозяина цветочного павильона признали виновным за дачу взятки в крупном размере

В Великих Луках мужчину признали виновным за дачу взятки в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Собранные следственными органами СК РФ по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Великих Лук, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Установлено, что 27 марта 2024 года мужчина, являющийся хозяином цветочного павильона в Великих Луках, желая избежать наложения штрафа за несанкционированное подключение электроприборов в торговом павильоне до прибора учёта потребляемой электроэнергии, дал взятку в размере 200 тысяч рублей за уничтожение акта выявленных нарушений главному специалисту сетевой организации, действовавшему в рамках оперативного мероприятия.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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