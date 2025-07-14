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Происшествия

Более 1,5 млн рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук и Острова звонили неизвестные и представлялись правоохранителями и сотрудниками брокерских организаций.

Под выдуманными предлогами необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт», а также предоставления возможности получения прибыли за счёт инвестиций на интернет-платформах злоумышленники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги. Также махинаторы обманули несколько человек при купле-продаже товаров в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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