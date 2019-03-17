Алексей Кириллов: «Крымская весна» - дополнительный повод для чувства гордости за страну

17:59, 17 марта 2019, ПАИ

«Смысл заключается не просто в том, чтобы отпраздновать воссоединения Крыма и России, а в патриотическом настроении и чувстве гордости, которое вызывает это историческое событие», - подчеркнул в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации член Общественной палаты Псковской области, председатель правления Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов.

По его словам, «Крымская весна» - дополнительный повод, чтобы почувствовать патриотические чувства в отношении своей страны. «Мы не должны этого стыдиться. К тому же событие, произошедшее в 2014 году было правильным и закономерным», - сказал Алексей Кириллов.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.