Публичные слушания по правоприменительной практике пройдут в псковском Роспотребнадзоре 21 марта

16:20, 17 марта 2019, ПАИ

21 марта в 10:00 в Управлении Роспоребнадзора по Псковской области (улица Гоголя, 17, 3 этаж) состоятся публичные слушания по правоприменительной практике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На обсуждение приглашаются представители предпринимательского сообщества, общественных объединений и все заинтересованные лица. Предварительная запись не требуется, вход свободный.

Желающие могут направить вопросы, замечания и комментарии на официальный адрес Управления. Обобщенные ответы на вопросы, обращения и замечания будут даны при проведении публичных обсуждений.