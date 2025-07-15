Историко-демонстрационный зал открыли в УФСБ России по Псковской области

21:04, 15 июля 2025, ПАИ

Историко-демонстрационный зал с экспонатами, отражающими основные направления деятельности органов безопасности, открыли в Управлении ФСБ России по Псковской области, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Стены зала расскажут посетителям о вкладе, внесённом псковскими чекистами в борьбу с контрреволюцией, бандитизмом и шпионажем, а также о героических страницах истории спецслужбы в годы Великой Отечественной войны, об участии сотрудников в восстановлении страны после Великой Победы и их наградах.

Над созданием музея работала большая команда. Кропотливая работа заняла целых два года.

«В реализации данного проекта принимали участие специалисты музейного дела, специалисты, работающие в области дизайна. Большую роль оказывали ветераны нашего управления, которые предоставляли материалы. Основу экспозиции музея составили уникальные фотографии и документы государственных и региональных архивов», – рассказала руководитель историко-демонстрационного зала УФСБ России по Псковской области Марина Дроздова.

Посетить историко-демонстрационный зал может любой желающий. Для этого нужно написать письменный запрос в управление местной федеральной службы безопасности.