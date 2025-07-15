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Общество

С 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД поздравила Наталья Фёдорова

80-летие со дня образования отмечает 4-й гвардейский зенитный ракетный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила воинов-зенитчиков с праздником. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

«Образованный в суровые годы Великой Отечественной войны зенитный полк прошёл славный боевой путь. И сегодня защитники неба на боевом посту выполняют поставленные задачи, совершенствуют боевую выучку, оберегают наш мир и покой», – сказала она.

Наталья Фёдорова поздравила ветеранов и личный состав со значимой датой, поблагодарила бойцов за службу и пожелала им крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов. Гости праздника смогли ознакомиться с выставкой, отражающей историю полка.

Ранее сообщалось, что с праздником воинов-зенитчиков поздравил заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.

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С 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД поздравила Наталья Фёдорова

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