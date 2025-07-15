С 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД поздравила Наталья Фёдорова
80-летие со дня образования отмечает 4-й гвардейский зенитный ракетный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила воинов-зенитчиков с праздником. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.
«Образованный в суровые годы Великой Отечественной войны зенитный полк прошёл славный боевой путь. И сегодня защитники неба на боевом посту выполняют поставленные задачи, совершенствуют боевую выучку, оберегают наш мир и покой», – сказала она.
Наталья Фёдорова поздравила ветеранов и личный состав со значимой датой, поблагодарила бойцов за службу и пожелала им крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов. Гости праздника смогли ознакомиться с выставкой, отражающей историю полка.
Ранее сообщалось, что с праздником воинов-зенитчиков поздравил заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.
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