Многодетные семьи из Псковской области могут получить 2,5 млн рублей для улучшения жилищных условий

20:21, 15 июля 2025, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в областном конкурсе «Многодетная семья года», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По пять семей-победителей в номинациях «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» получат сертификаты на единовременную выплату для улучшения жилищных условий в размере 2,5 миллиона рублей.

Подать заявку можно до 5 августа. Необходимые материалы нужно предоставить в министерство социальной защиты Псковской области лично, по почте, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты (as.makarova@social.pskov.ru).

Напоминаем, что конкурс проводится среди многодетных семей, проживающих на территории Псковской области, воспитывающих трёх или более кровных несовершеннолетних детей. Победителей определит Совет по делам многодетных семей.

Итоги прошлого года – по ссылке.