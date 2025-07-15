Стало известно, в каких районах Псковской области чаще обращаются за медпомощью после укуса клеща

21:36, 15 июля 2025, ПАИ

С 3 по 9 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, в том числе 33 ребёнка. С начала сезона от клещей пострадало 2 228 человек, в том числе 576 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 9 июля текущего года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 228 человек) на 16,0 % меньше, в том числе детей (576) – на 11,0 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014–2024 года (исключая 2020 и 2021 года ковидного периода). За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1 806 человек, в том числе детей – 486.

Поражённость клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила клещевым вирусным энцефалитом – 0,12 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 23,53 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,6 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,73 %.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследован 2 531 клещ, из них снятых с пострадавших 1 730 (за неделю 136), из природных биотопов – 801. Чаще всего за помощью обращались в медучреждения Пскова (672) и Великих Лук (329). В районах самое большое количество обращений по поводу укусов клещей зарегистрировано в Псковском районе – 137, Пустошкинском и Опочецком округе – по 104 и Невельском округе – 98.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.