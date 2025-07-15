Пять населённых пунктов Пыталовского округа остаются без электроэнергии

19:53, 15 июля 2025, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе специалисты продолжают устранять последствия шквалистого ветра и продолжительных ливней. Без электроэнергии остаются пять населенных пунктов, имеются единичные заявки от частных домов в Пыталово, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

Заявки отрабатывают четыре бригады (18 человек, шесть единиц техники). Работы не прекращаются, так как кроме имеющихся уже в работе адресах, имеются случаи повторного отключения. До сих пор идет восстановление ЛЭП, установка опор в труднодоступных местах. Есть домовладения, подключенные к генераторам.

Коммунальные службы и управляющие компании продолжают восстановительные работы в многоквартирных домах и на общественных территориях, обрабатываются заявки от организаций и жителей города.

«Сегодня, во время приема граждан, было очень много обращений с просьбами оказать содействие в предоставлении техники для уборки упавших деревьев на дома, заборы, бани, приусадебные участки, пруды. Все заявления будут отработаны после окончания первоочередных работ. Благодарю всех за активное участие в восстановительных работах и понимание сложившейся ситуации. Мы вместе должны постараться навести порядок ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (22 июля) и Дню города (26 июля)», – сказала Вера Кондратьева.