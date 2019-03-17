Сформирована комиссия, которая разберётся в ситуации вокруг семьи Перчиковых из Себежского района

18:27, 17 марта 2019, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В комиссию вошли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии до делам несовершеннолетних и защите их прав, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также представители администрации Себежского района.

Напомним, что в декабре 2018 года 12-летняя Тася Перчикова написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь в приобретении минитрактора. По словам мамы девочки Елены Перчиковой, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.

Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.