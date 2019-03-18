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Общество

Администрация Пскова предоставила сиротам благоустроенное жилье по требованию прокурора

Администрация Пскова не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они были вынуждены длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к городской администрации, чтобы муниципалитет обеспечил сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, и сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пскове.

Отмечается, что проверка проводилась по обращению трех местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается, добавили в ведомстве.

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