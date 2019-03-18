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Общество

Ставки неналоговых платежей для бизнеса может пересмотреть Правительство

Правительство России может пересмотреть ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса. Как пишет газета «Известия», в Минфине считают, что все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины.

При этом специалисты отмечают, что при переносе таких платежей в налоговое законодательство, нужно проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их

Как отметил директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить. При этом директор департамента не пояснила, какие именно платежи вызывают наибольшие сомнения у ведомства.

По словам Елены Лебединской, Министерство попросило отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами.

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