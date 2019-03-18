Избавить кровли от частного ремонта намерен Минстрой

10:28, 18 марта 2019, ПАИ

Минстрой РФ утвердил новые правила, согласно которым крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий станут более долговечными. Как сообщает газета «Известия», новые правила вступят в силу 18 августа этого года.

Как отметил заместителя руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин новые требования основаны на проведенном исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю. Предполагается, что новые правила позволят продлить срок службы кровель и снизить вероятность протечек. Также отмечается, что сократятся образование сосулек и затраты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт.

По словам экспертов, новые требования позволят уже на этапе проектирования здания выбрать оптимальную комбинацию кровельных материалов, которая будет учитывать все особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила долго.