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Общество

Избавить кровли от частного ремонта намерен Минстрой

Минстрой РФ утвердил новые правила, согласно которым крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий станут более долговечными. Как сообщает газета «Известия», новые правила вступят в силу 18 августа этого года.

Как отметил заместителя руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин новые требования основаны на проведенном исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю. Предполагается, что новые правила позволят продлить срок службы кровель и снизить вероятность протечек. Также отмечается, что  сократятся образование сосулек и затраты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт.

По словам экспертов, новые требования позволят уже на этапе проектирования здания выбрать оптимальную комбинацию кровельных материалов, которая будет учитывать все особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила долго.

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