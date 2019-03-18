Михаил Ведерников назвал воссоединение Крыма с Россией торжеством исторической справедливости

09:34, 18 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В марте 2014 года произошло, пожалуй, важнейшее событие в истории современной России, которое на долгие годы вперёд определило как внешнюю, так и внутреннюю политику нашего государства», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, несмотря на объективные сложности, сопровождавшие воссоединение Крыма с Россией, это событие — давно ожидаемое торжество исторической справедливости. Глава региона заметил, что силой именно русского оружия полуостров был включен в состав Российской империи по результатам Русско-турецкой войны в XVIII веке. Тогда же был основан Город-герой Севастополь и создан Черноморский флот. «Наши воины защищали полуостров во время сложнейшей Крымской войны. Советская армия билась за него в Великую Отечественную войну, которая принесла чудовищные разрушения всей стране. И именно нашими силами Крым отстраивался заново и становился туристической жемчужиной России», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что возвращение полуострова празднуется как день торжества правды и чести, как дань уважения всем поколениям защитников Крыма почти за 250 лет с момента его присоединения к Российской империи.

Михаил Ведерников пожелал всем россиянам мира, счастья и процветания.