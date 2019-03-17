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Соревнования по фитнесу и бодибилдингу пройдут в Пскове 30 марта

30 марта в Пскове состоится межрегиональный кубок Псковской области по бодибилдингу «Довмонт», сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации бодибилдинга Псковской области Максим Братухин.

Соревнования пройдут в областном колледже искусств на улице Воеводы Шуйского, 2 и начнутся в 14:00. К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши – до 18 лет, юниорки – до 23 лет, взрослые – старше 23 лет, ветераны/мастера (женщины) – старше 35 лет и ветераны/мастера (мужчины) – старше 40 лет.

«На сцену выйдут участники 20 номинаций: от пляжных форм до ошеломляющих своими мышечными объемами представителей семи регионов России, - рассказал Максим Братухин. - Публике продемонстрируют пик своей спортивной формы самые красивые девушки и самые раскаченные парни всего северо-западного фитнес-сообщества. Будет много участников и просто потрясающий турнир с достойным уровнем организации, высоким уровнем подготовки спортсменов и призовым фондом».

Официальное положение конкурса можно прочитать здесь.

Получить дополнительную информацию можно у Максима Братухина +7-911-356-6364, fb.psk@mail.ru; а также у секретаря федерации Елены Братухиной +7-911-399-2655, fb.psk@mail.ru и вице-президента федерации Елены Шуняевой +7-999-239-66-40, fb.psk@mail.ru.

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