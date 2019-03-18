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Общество

Пенсионер погиб под колесами «Лады» в Печорском районе 16 марта

16 марта в 20:20 в Печорском районе на 2-м километре трассы Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в деревне Новые Бутырки 55-летний водитель «Лады Ларгус» сбил 63-летнего мужчину, который лежал на дороге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, пенсионер погиб на месте.

Кроме того, в этот же день в 7:45 в Великолукском районе на 457-м километре трассы М-9 Москва – Балтия 56-летний водитель «Лифан-Х60» потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался с «Ауди-А6», которым управлял 49-летний мужчина. В результате аварии пострадали водитель и 43-летний пассажир «Лифана», водитель и 47-летняя пассажирка «Ауди». С полученными травмами пострадавших госпитализировали.

Также сообщается, что с 15 по 18 марта в Псковской области полиция задержала 37 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии.

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