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Общество

363 человека предупреждены об опасности выхода на лёд псковских озёр за минувшие выходные

16 и 17 марта об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр предупреждены 363 человека на 146 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, в соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд организовано дежурство оперативных групп МЧС совместно с представителями ГИБДД на временных постах в деревнях Неёлово и Солоново Псковского района.

В МЧС отметили, что только представители Госавтоинспекции имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лёд под роспись.

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