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Общество

Приём граждан проведёт руководство псковского Росреестра 19 марта

19 марта с 15:00 до 18:00 исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Псковской области Владимир Полукошко проведёт личный приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Псковской области (Псков, улица Некрасова, 23).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, получить консультацию по вопросам записи на прием можно по телефонам приемной +7 (8112) 29-09-51 (телефон/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00).

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