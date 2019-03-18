Печорские сето представят регион на Международном форуме «Год языков коренных народов» в Ханты-Мансийске

11:03, 18 марта 2019, ПАИ

Руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» Хелью Маяк и члены организации Елена Вариксоо и Малле Богачева примут участие в Международном форуме «Год языков коренных народов», который состоится в Ханты-Мансийске с 20 по 22 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На мероприятии ожидаются порядка 500 участников. Форум начнется с пленарного заседания «Один Мир — тысячи голосов» и работы секций «Лучшие практики и проекты по поддержке родных языков», «Русский язык, как язык межнационального общения», «Языки коренных малочисленных народов в системе образования». Во второй день участники форума обсудят роль науки, информационных технологий и СМИ в сохранении, популяризации и развитии языков коренных малочисленных народов, а также рассмотрят культурно-образовательные условия сохранения языков коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для преподавателей родных языков состоится мастер-класс. Конференция завершится открытым заседанием организационного комитета Международного года языков коренных народов. Кроме того, в рамках форума состоится экскурсия по Ханты-Мансийску, в этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», посещение Археопарка, мастер-класс традиционной кухни обских угров.

По словам Хелью Маяк, псковские сето выступят с докладом во второй день форума, на секции «Роль науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов». «Специфика языка сето заключается в том, что у нас нет письменности. Мы обучаем языку сето дома, комментируя обычные ежедневные действия, а также через песни. Безусловно, нам интересно пообщаться с другими малочисленными народами и узнать, как они обучают своим родным языкам», - отметила Хелью Маяк.

Мероприятие проводится в рамках Международного года языков коренных народов, провозглашенного Организацией Объединенных Наций. Цель форума — всестороннее обсуждение вопросов сохранения и развития языков народов России, особенно исчезающих и малоиспользуемых языков РФ.

Задачами форума являются популяризация языков народов России как инструментов формирования общероссийской гражданской идентичности, экспертная верификация и изучение региональных практик по поддержке языкового многообразия в России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, поддержку и развитие языков.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство просвещения Российской Федерации, оргкомитет Международного года языков коренных народов, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд сохранения и изучения родных языков Российской Федерации, ПАО «Лукойл».