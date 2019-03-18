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Общество

Псковэнерго демонтирует оборудование в нежилых деревнях

В целях недопущения краж на энергообъектах и предупреждения электротравматизма сторонних лиц, работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» производят демонтаж электросетевого оборудования, питающего переставшие работать предприятия и «вымершие» деревни. Только с начала года по области было демонтировано 11 энергообъектов по причине их бездействия, почти половина из них  - в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Зачастую энергетики демонтируют линии и трансформаторные подстанции по просьбам проживающих там людей, которые на зимний период уезжают в город.  При этом демонтируемое электрооборудование размещается на ответственное хранение на складских площадках производственных отделений и районов электрических сетей. На период появления в пустующих деревнях жителей, работники «Псковэнерго» вновь восстанавливают прежнюю схему электроснабжения.

Как отметили специалисты, в первую очередь такие мероприятия позволяют избежать краж с объектов электроэнергетики в наступивший период их бездействия. По данным службы безопасности предприятия, 30% всех краж энергооборудования совершается именно с недействующих объектов или объектов сезонного назначения.

«Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование на этих объектах находится под высоким напряжением. Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове — (8112) 59-73-45 или на телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.

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