Вручение удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» за 2018 год пройдёт в Пскове 22 марта

11:39, 18 марта 2019, ПАИ

22 марта в 16:00 в Пскове в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, на котором состоится вручение удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» за 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Комитет по культуре Псковской области и Псковский областной центр народного творчества по итогам регионального конкурса присвоили почетное звание за заслуги в развитии и сохранении народной культуры четырем руководителям творческих коллективов из разных районов Псковской области. Это руководитель образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» (МБУ ДО «Дом детского творчества», Псков) Ирина Белотелова; руководитель народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» (Пореченский библиотечно-досуговый центр, Великолукский район) Дина Семенова; мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель любительского объединения «Душа» (МБУК «Бежаницкий районный центр культуры», Бежаницкий район) Вера Максимова; руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье» (Тямшанский культурно-досуговый центр, Псковский район) Елена Обухова.

В рамках торжественного мероприятия будет открыта выставка кукол любительского объединения «Душа» Бежаницкого районного центра культуры. В праздничном концерте примут участие творческие коллективы, руководители которых стали обладателями этого заслуженного почетного звания.

Напомним, почетное звание «Душа земли псковской» присваивается с 2004 года за заслуги в развитии и сохранении народной культуры. «Душа земли псковской» — это звание не только за достижения, но и за активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков подрастающему поколению.