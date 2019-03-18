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Общество

Лучших спортсменов определили в великолукской колонии

На протяжении нескольких месяцев в Великих Луках в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области осужденные соревновались в отжимании, подтягивании, прыжках в длину, гиревом спорте, армспорте, мини-футболе и турнире по шашкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На участие в спартакиаде были заявлены осужденные из всех отрядов учреждения. В частности, в прыжках в длину лучший результат показал участник из отряда №1, прыгнув на 2 метра 50 сантиметров. В состязаниях по отжиманию от пола наиболее высоким результатом стали 63 повторения. Лучшими в подтягивании на перекладине и армспорте стали осужденные из 4 отряда.

Соревнования завершились турниром по мини-футболу, здесь победу одержала сборная команда из 1, 4 и 5-го отрядов колонии. В шашках лучшим игроком был признан участник из 5 отряда.

Победители спартакиады получили поощрения и сладкие призы.

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