Лучших спортсменов определили в великолукской колонии

13:17, 18 марта 2019, ПАИ

На протяжении нескольких месяцев в Великих Луках в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области осужденные соревновались в отжимании, подтягивании, прыжках в длину, гиревом спорте, армспорте, мини-футболе и турнире по шашкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На участие в спартакиаде были заявлены осужденные из всех отрядов учреждения. В частности, в прыжках в длину лучший результат показал участник из отряда №1, прыгнув на 2 метра 50 сантиметров. В состязаниях по отжиманию от пола наиболее высоким результатом стали 63 повторения. Лучшими в подтягивании на перекладине и армспорте стали осужденные из 4 отряда.

Соревнования завершились турниром по мини-футболу, здесь победу одержала сборная команда из 1, 4 и 5-го отрядов колонии. В шашках лучшим игроком был признан участник из 5 отряда.

Победители спартакиады получили поощрения и сладкие призы.